Уголовное дело возбуждено после взрыва газа в доме Стерлитамака

Фото: МЧС России

Уголовное дело возбуждено после взрыва газа в доме в Стерлитамаке, сообщается в телеграм-канале Следственного комитета РФ по Башкирии.

Дело расследуется по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".

По предварительным данным, хлопок бытового газа произошел днем 2 июля при проверке газового оборудования в квартире на улице Артема. В результате происшествия погибла женщина, еще несколько человек получили телесные повреждения, в том числе двое сотрудников газовой службы и двое детей, находившихся на улице.

На место происшествия выехали руководитель и следователи следственного отдела и следователи-криминалисты СКР совместно с сотрудниками МВД, МЧС и другими экстренными службами.

В телеграм-канале Минздрава Башкирии говорится, что пятерых пострадавших доставили в Городскую больницу № 1 Стерлитамака с ожогами различной степени. Среди пострадавших есть дети. Одного из них направили на консультацию к нейрохирургу, второго после осмотра врачами отпустили домой, он будет проходить лечение амбулаторно.

Ситуацию взял на личный контроль министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.

Для оказания первой помощи на месте происшествия было задействовано восемь бригад СМП. По поручению Рахматуллина сформирована бригада врачей-комбустиологов из Республиканского ожогового центра, которая уже выехала в Стерлитамак.

По информации МЧС, хлопок произошел на втором этаже девятиэтажного здания без последующего горения. Прибывшие на место спасатели эвакуировали около 80 жильцов.

Происшествие случилось в доме 150 на улице Артема из-за неосторожного обращения с бытовым газом.

