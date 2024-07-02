Взрыв газа в Стерлитамаке произошел во время ремонта газового оборудования

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Взрыв газа в многоквартирном доме в Стерлитамаке произошел при проведении ремонта газового оборудования, сообщили в прокуратуре Башкирии.

По предварительной версии ведомства, происшествие случилось в 11:00 по местному времени. В результате были выбиты окна и двери в жилых помещениях, а также повреждена входная группа подъезда.

"В результате инцидента скончалась женщина, получили травмы двое несовершеннолетних, а также двое сотрудников газовой службы, которые доставлены в медицинские учреждения", – уточнили в телеграм-канале прокуратуры.

По данному факту уже начата доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований безопасности во время ремонта газового оборудования.

По информации МЧС, хлопок произошел на втором этаже девятиэтажного здания без последующего горения. Прибывшие на место спасатели эвакуировали около 80 жильцов.

О взрыве газа в многоэтажке Стерлитамака стало известно 2 июля. Происшествие случилось в доме 150 на улице Артема из-за неосторожного обращения с бытовым газом. На месте работали 3 единицы пожарной техники и такое же количество автомобилей скорой помощи, а также аварийно-спасательные службы.

