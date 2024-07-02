Один человек погиб и семь пострадали из-за взрыва газа в Башкирии

Фото: МЧС России

Один человек погиб и еще семь пострадали из-за взрыва газа в многоквартирном доме в городе Стерлитамак в Башкирии, сообщает местная администрация.

Инцидент произошел 2 июля в 12:03 по местному времени на втором этаже дома 150 на улице Артема, объяснили в пресс-службе. По предварительной версии, трагедия случилась из-за неосторожного обращения с бытовым газом. В администрации добавили, что двое из семи пострадавших – дети.

"На месте происшествия создан оперативный штаб <...> Работают все экстренные службы города: аварийно-спасательные службы, 3 единицы пожарной техники и 3 единицы скорой помощи. Обстоятельства произошедшего выясняются", – подчеркнули на сайте администрации.

Ранее хлопок газа случился в подвале многоквартирного дома на улице Деповской в подмосковной Лобне. Тогда пострадали два человека, которых госпитализировали в больницу. Местная прокуратура организовала проверку.

