Склад с лакокрасочными материалами загорелся в Пензенской области

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Крупный пожар вспыхнул на складе с лакокрасочными материалами в селе Чемодановка Пензенской области. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

Площадь возгорания составляет 1,5 тысячи квадратных метров. На месте уже работают 35 специалистов и 11 единиц техники МЧС.

Вечером 4 июля в границах станции Москва-Товарная-Смоленская загорелась хозпостройка. Для тушения огня привлекли 10 единиц техники, 37 спасателей и пожарный поезд. Последний подвез к месту ЧП 120 тонн воды и 2,5 тонны пенообразователя. На движение электропоездов пожар не повлиял.

Позже спасатели ликвидировали открытое горение и локализовали возгорание на площади 600 квадратных метров. Спустя еще некоторое время пожар был полностью ликвидирован.