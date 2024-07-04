Четырехлетний ребенок поджег квартиру в Удмуртии

Фото: МЧС России

Четырехлетний ребенок устроил пожар в квартире в удмуртском Глазове, сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.

По информации ведомства, мальчик нашел зажигалку и поджег белье на гладильной доске. В этот момент он вместе со своей двойняшкой находился у знакомой отца, которая присматривала за детьми пока тот был на работе.

Женщина оставила детей без присмотра и легла спать. О возгорании сообщила сестра виновника пожара. Все втроем успели выйти на улицу.

Еще троих жильцов дома спасли сотрудники МЧС. Никто не пострадал. Пожар потушили на 14 квадратных метрах.

Ранее возгорание произошло в доме страхового общества "Россия" на Сретенском бульваре. Огонь распространился на 80 квадратных метров. Через некоторое время пожар удалось полностью потушить. В результате происшествия никто не пострадал.