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Горящий ангар обрушился в центре Москвы, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"Площадь пожара увеличилась до 600 квадратных метров. Произошло обрушение ангара", – сообщил собеседник издания.

По данным МЖД, пожарный поезд уже на месте ЧП, расчеты тушат помещения ангара, который находится в границах станции Москва-Товарная-Смоленская. По данным перевозчика, указанные помещения законсервированы и не используются по назначению.

В компании подчеркнули, что поезд к месту произошедшего подвез 120 тонн воды и 2,5 тонны пенообразователя. В настоящее время пассажирские и пригородные электропоезда курсируют в штатном режиме.

В свою очередь, в телегам-канале МЧС заявили о ликвидации открытого горения.

Хозяйственная постройка загорелась на Грузинском Валу вечером 4 июля. На месте ЧП работают пожарно-спасательные подразделения. В настоящее время к ликвидации огня привлечены 10 единиц техники и 37 спасателей. О пострадавших информация не поступала.