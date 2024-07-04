04 июля, 17:33Происшествия
Открытое горение в Новоивановском ликвидировано
Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"
Пожарные ликвидировали открытое горение в рабочем поселке Новоивановское Одинцовского округа Подмосковья, передает пресс-служба МЧС РФ.
Деревянные паллеты, частный дом и обшивка соседнего торгового центра загорелись 4 июля. Огонь охватил территорию до 1,6 тысячи квадратных метров. О пострадавших не сообщалось.
Позже пожарные смогли локализовать пожар. В результате сгорели два частных дома и пострадал фасад ТЦ. Этим инцидентом заинтересовались в подмосковной прокуратуре, в которой начали устанавливать обстоятельства произошедшего.
Пожар в Одинцовском районе распространился на 1,6 тыс "квадратов"