Открытое горение в Новоивановском ликвидировано

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Пожарные ликвидировали открытое горение в рабочем поселке Новоивановское Одинцовского округа Подмосковья, передает пресс-служба МЧС РФ.

Деревянные паллеты, частный дом и обшивка соседнего торгового центра загорелись 4 июля. Огонь охватил территорию до 1,6 тысячи квадратных метров. О пострадавших не сообщалось.

Позже пожарные смогли локализовать пожар. В результате сгорели два частных дома и пострадал фасад ТЦ. Этим инцидентом заинтересовались в подмосковной прокуратуре, в которой начали устанавливать обстоятельства произошедшего.

