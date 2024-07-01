01 июля, 21:30Шоу-бизнес
"Безопасный город": мошенники стали продавать билеты на концерты Канье Уэста в Москве
Мошенники начали продавать в интернете билеты на концерты американского рэпера Канье Уэста, который якобы должен выступить в Москве 5 и 6 июля. Цена билета – от 1,5 до 12 тысяч рублей. Однако сам артист о своем выступлении в столице не объявлял.
Ранее рэпер приехал в Москву на день рождения модельера Гоши Рубчинского. По некоторым данным, во время визита он также присматривал площадку для концерта. Однако официальной даты выступления и билетов нет.
Подробнее – в программе "Безопасный город".