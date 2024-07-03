"Безопасный город": экс-волейболист "Зенита" выманил у девушки 4 млн рублей

Бывший волейболист казанского "Зенита" Александр Хрипун выманил у девушки четыре миллиона рублей за удаление из Сети снимков интимного характера. Он задержан полицией при содействии СОБР ГУ Росгвардии по Москве.

Отмечается, что это его уже второе мошенничество. Прошлой жертвой Хрипуна стала столичная студентка Даниэла, которая отдала экс-волейболисту 30 миллионов рублей, чтобы ее снимки не попали в интернет. За это он был лишен свободы.

Подробнее – в программе "Безопасный город".