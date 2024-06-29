Неосторожное обращение с огнем при курении стало причиной пожара в Балашихе

Фото: телеграм-канал " МЧС России "

Предварительной причиной пожара в общежитии в Балашихе стало неосторожное обращение с огнем при курении, сообщается в телеграм-канале подмосковного главка Следственного комитета РФ.

Следователи и криминалисты продолжают работу по уголовному делу о гибели людей в результате возгорания.

Установлено, что в результате пожара погибли пять человек, среди которых четыре женщины. Они отравились продуктами горения.

В министерстве социального развития Московской области сообщили, жителям, пострадавшим при пожаре в двухэтажном доме в Балашихе, выплатят до 50 тысяч рублей.

Ранее следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности по факту пожара в общежитии в подмосковной Балашихе, где погибли люди.

О пожаре стало известно в ночь на 29 июня. В результате пожара в общежитии погибли пять человек. Трое человек были спасены. Из здания эвакуировали 10 человек.

Площадь возгорания составила 40 квадратных метров. Здание, где произошел пожар, двухэтажное, старой постройки. По данным оперативных служб, причиной пожара стал аварийный режим работы электросети.