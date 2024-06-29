Пять человек погибли при пожаре в общежитии в Балашихе

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Пожар произошел в общежитии в Балашихе Московской области. Об этом со ссылкой на подмосковный главк МЧС РФ сообщает РИА Новости.

"Пожар произошел в общежитии на Керамической улице, 16", – указано в сообщении.

В оперативных службах сообщили, что в результате пожара в общежитии по предварительным данным погибли пять человек.

По словам собеседника агентства, трое человек были спасены, в настоящее время с ними проводятся реанимационные действия, эвакуировано 10 человек.

Ранее возгорание произошло в доме страхового общества "Россия" на Сретенском бульваре. Огонь распространился на 80 квадратных метров. Через некоторое время пожар удалось полностью потушить. В результате происшествия никто не пострадал.