СК возбудил дело по факту пожара в общежитии в подмосковной Балашихе

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Московской области"

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности по факту пожара в общежитии в подмосковной Балашихе, где погибли люди. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК по Московской области.

"В Балашихе возбуждено уголовное дело по факту гибели людей во время пожара в общежитии. 29 июня 2024 года ночью в двухэтажном общежитии города Балашихи произошло возгорание. В ходе ликвидации пожара обнаружены погибшие", – указано в сообщении.

Уголовное дело возбуждено Следственным отделом по г. Балашиха ГСУ СК России по Московской области по ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").

На месте происшествия работает группа из числа наиболее опытных следователей и криминалистов, все обстоятельства произошедшего устанавливаются, добавили в пресс-службе ГСУ СК.

О пожаре стало известно в ночь на 29 июня. В результате пожара в общежитии погибли пять человек. Трое человек были спасены, в настоящее время с ними проводятся реанимационные действия, из здания эвакуировали 10 человек.

Площадь возгорания составила 40 квадратных метров. Здание, где произошел пожар, двухэтажное, старой постройки. По данным оперативных служб, причиной пожара стал аварийный режим работы электросети.