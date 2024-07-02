Эксперт Ульянов назвал способ защиты от мошенничества со сменой сотового тарифа

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К входящим звонкам с неизвестных номеров всегда стоит относиться скептически и не выдавать о себе никакой информации. Об этом Москве 24 рассказал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

Ранее россиян предупредили о новом способе мошенничества. Злоумышленники звонят гражданам от имени сотового оператора и сообщают о подключении нового тарифа – старый был якобы сброшен из-за сбоя. Для возврата на прежний тариф аферисты просят предоставить доступ в личный кабинет. Получив личные данные, мошенники могут взять на человека кредиты или микрозаймы и получить доступ к банковским счетам.

"Схема на самом деле достаточно стандартная, ничем не отличается от большинства других. Фактически меняется только информационный повод, с которым звонит аферист. Поэтому и меры реагирования должны быть совершенно стандартные", – указал Ульянов.



Владимир Ульянов руководитель аналитического центра Zecurion Должен быть максимальный скепсис к входящим звонкам. Никакой информации о себе ни в коем случае не выдавать.

Узнать о своем тарифе и изменить его можно в личном кабинете на сайте или в приложении оператора, на горячей линии или обратившись в офис лично, добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что злоумышленники придумали новую схему обмана россиян на "Госуслугах". Аферисты звонят гражданам с расспросами, когда те проходили флюорографию. Если обследование проводилось в этом году, они сообщают, что в базе якобы есть результаты только за 2022 год. Для устранения ошибки в системе мошенники просят назвать номер СНИЛС или продиктовать код из сообщения. Таким образом злоумышленники пытаются получить доступ к аккаунту пользователя на "Госуслугах".