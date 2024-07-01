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01 июля, 23:45

Происшествия

Жительница Наро-Фоминска отдала экстрасенсу-мошеннику почти четыре миллиона рублей

Жительница Наро-Фоминска отдала экстрасенсу-мошеннику почти четыре миллиона рублей

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Суд в Наро-Фоминске начал рассмотрение дела об экстрасенсе-мошеннике. За снятие порчи местная жительница отдала ему немногим меньше четырех миллионов рублей.

Чтобы жертва поверила в мистику, злоумышленник подбрасывал на ее участок куриные головы и тряпичных кукол. В интернет-объявлении с предложением своих услуг он называл себя потомственным магом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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