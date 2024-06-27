На Мальдивах министра задержали за применение черной магии в адрес президента

Фото: environment.gov.mv (Ministry of Climate Change, Environment and Energy Republic of Maldives признано в РФ иноагентом)

На Мальдивах полиция арестовала министра окружающей среды Фатимат Шамназ Али Салем по подозрению в применении черной магии в отношении президента, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на The Stait Times.

Министра вместе с сообщниками задержали 23 июня в Мале. Подробности задержания не приводятся.

Как пишет издание, на островном государстве нет уголовного наказания за колдовство. В то же время в исламе подобные действия расцениваются как один из тяжких грехов. Большая часть жителей Мальдив считают себя приверженцами ислама суннитского толка.

Ранее в Госдуме РФ подготовили законопроект, запрещающий рекламу услуг магов, колдунов, провидцев и экстрасенсов в СМИ и Сети. Автор инициативы, зампред комитета по промышленности и торговле Александр Спиридонов заявил, что в случае принятия закона рекламодателю будет грозить административный штраф.

Для должностных лиц он составит от 4 до 20 тысяч рублей, для юридических лиц – от 100 до 500 тысяч рублей. Парламентарий добавил, что "магическая" деятельность противоречит указу президента РФ о сохранении и развитии традиционных российских духовно-нравственных ценностей.