Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожарные ликвидировали открытое горение склада пиломатериалов в Братске, сообщает МЧС России в своем телеграм-канале.

Ранее пожарным уже удалось локализовать возгорание.

Склад готовой продукции загорелся 30 июня. Быстрому распространению огня привели сухая жарка погода и плотное складирование пиломатериалов, из-за чего площадь возгорания достигла 6 тысяч квадратных метров. Для тушения также привлекался пожарный поезд.

