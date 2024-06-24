В Госдуму могут внести законопроект о запрете рекламы оккультных услуг

Законопроект о запрете рекламы оккультных услуг собираются внести в Госдуму в июле 2024 года. По мнению депутатов, эзотерическая деятельность не только оказывает негативное влияние на людей, но и противоречит указу президента о сохранении и развитии традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

Магов и экстрасенсов предлагают штрафовать. Согласно проекту, физические лица заплатят от четырех до 20 тысяч рублей, а юридические – от 100 до 500 тысяч рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

