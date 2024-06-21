Украина заявила, что введет ответные ограничения на въезд гражданам Израиля

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Украина введет ограничения на въезд граждан Израиля в ответ на де-факто отмену безвизового режима ближневосточной страной, передает РИА Новости со ссылкой на украинское посольство.

Такое заявление страна выпустила в ответ на заявление Израиля, в котором говорится, что с 1 июля граждане стран с безвизовым доступом в Израиль, включая Украину, должны подать заявление на получение разрешения на пребывание до 90 дней.

В украинском посольстве уточнили, что такое действие обострили двусторонние отношения. Кроме того, санкции Украины затронут паломников, ежегодно посещающих Умань в Черкасской области, так как там находится могила основателя брацлавского хасидизма рабби Нахмана, жившего в XVIII–XIX веках.

В конце мая Израиль обязал туристов из России получать электронное разрешение на въезд с 1 августа. При этом в ведомстве уточнили, что электронное разрешение не является визой. В связи с этим в сообщении напомнили о действующем соглашении между странами о безвизовом режиме.

В министерстве объяснили, что электронное разрешение необходимо было ввести для упрощения процесса прохождения пограничного контроля.