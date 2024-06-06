Подмосковный суд отправил ведьму Алену Полынь под арест до 4 августа

Ивантеевский городской суд Подмосковья арестовал Елену Суликову (также известную как Алена Полынь) до 4 августа. Обвиняемая попала за решетку после возбуждения дела об экстремизме и оскорблении чувств верующих.

Адвокат Суликовой отметил, что у его подопечной имеется ряд хронических заболеваний, из-за которых оптимальной мерой пресечения они считают домашний арест. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

