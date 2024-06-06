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06 июня, 14:45

Происшествия

Подмосковный суд отправил ведьму Алену Полынь под арест до 4 августа

Подмосковный суд отправил ведьму Алену Полынь под арест до 4 августа

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Ивантеевский городской суд Подмосковья арестовал Елену Суликову (также известную как Алена Полынь) до 4 августа. Обвиняемая попала за решетку после возбуждения дела об экстремизме и оскорблении чувств верующих.

Адвокат Суликовой отметил, что у его подопечной имеется ряд хронических заболеваний, из-за которых оптимальной мерой пресечения они считают домашний арест. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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