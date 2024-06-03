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03 июня, 04:31

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Рослесхоз: площадь, пройденная огнем в 2024 году, в 1,5 раза меньше многолетней нормы

Глава Рослесхоза заявил, что весенний пик сезона лесных пожаров уже пройден

Фото: МЧС России

Площадь, пройденная огнем в 2024 году в России, в полтора раза меньше средней многолетней нормы. Такое заявление сделал глава Рослесхоза Иван Советников в интервью газете "Известия".

"На сегодня площадь, пройденная огнем, немного превышает 650 тысяч гектаров. Это в 1,5 раза меньше, чем средняя многолетняя норма. На сегодня самая сложная ситуация в Забайкалье и в Бурятии – там пожары действуют на больших площадях", – рассказал он.

По его словам, весенний пик сезона лесных пожаров уже пройден, и за это время не было допущено перехода огня из лесов в населенные пункты. Кроме того, глава Рослесхоза утверждает, что в этом году и количество, и средняя площадь пожаров ниже, чем средние многолетние значения. Советников считает, что такой результат достигнут за счет подготовки, которая велась всю зиму.

Вечером 31 мая площадь пожара в лесном массиве Тарасовского района Ростовской области составляла 52 гектара. Глава региона Василий Голубев рассказал, что возгорание обнаружили работники лесного хозяйства при патрулировании. Специалисты считают, что огонь мог охватить лесничество в результате удара молнии.

К ликвидации пожара привлекли 121 спасателя и 46 единиц специальной техники, а также воздушное судно МЧС России.

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