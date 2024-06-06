Суд в Подмосковье арестовал ведьму Алену Полынь

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Ивантеевский районный суд Подмосковья отправил в СИЗО главу организации "Империя сильнейших ведьм" Алену Полынь (Елена Суликова настоящее имя), которой выдвинули обвинение в экстремизме и оскорблении религиозных чувств.

Ее заключили под стражу до 4 августа.

Ранее стало известно, что Полынь частично признала вину. При этом во время заседания у нее начался припадок: она неоднократно ударялась головой о прутья клетки для задержанных и впоследствии упала в обморок.

После этого в суд вызвали бригаду скорой помощи. Защита обвиняемой представила в суде медицинские документы, которые подтверждают наличие у женщины заболевания цероброваскулярной хронической ишемии головного мозга.

Женщину задержали 4 июня в ее доме. Следствие предъявило ей обвинение в экстремизме и оскорблении религиозных чувств верующих. По версии СК, с января 2020 по декабрь 2023 года Полынь продавала и распространяла экстремистскую литературу с призывами к насилию в отношении священнослужителей РПЦ.

