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03 июня, 07:45

Происшествия

Новости мира: взрыв произошел в частном доме в Сиднее

Новости мира: взрыв произошел в частном доме в Сиднее

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Трагедией завершилась спасательная операция в Сиднее. В течение суток бригады спасателей работали на руинах взорвавшегося частного дома. Под обломками погибла 30-летняя владелица участка.

Тем временем посла Великобритании в Мексике Джона Бенджамина уволили после оскорбительной шутки. Бенджамин запостил ролик, как он в шутку целится из боевого оружия в своего коллегу. Этот ролик не понравился комментаторам-мексиканцам, так как в Мексике в год от рук преступников гибнет более 30 тысяч человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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