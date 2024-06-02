Участок БКЛ закроют с 22 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 июня, 13:30

Происшествия

Новости мира: четырехэтажный жилой дом обрушился в Стамбуле

Новости мира: четырехэтажный жилой дом обрушился в Стамбуле

Крупный пожар на водоеме произошел в подмосковной Дубне

Пассажир устроил дебош в самолете, летевшем в Москву из Еревана

Новости мира: тысячи активистов вышли на "Марш мира" в Будапеште

Новости регионов: водитель протаранил четыре припаркованные машины в Магадане

Новости регионов: два автомобиля столкнулись на трассе под Новочебоксарском

Новости мира: многотысячный "Марш мира" прошел в Будапеште

Массовое ДТП произошло на 56-м километре МКАД

Новости мира: протестующие облили краской здание нефтяной компании в Стамбуле

Новости мира: неизвестный мужчина бросил камень под колеса мотоциклиста в США

В Стамбуле обрушился четырехэтажный жилой дом. Как сообщают местные власти, погиб один человек, еще восемь пострадали, двое их них находятся в тяжелом состоянии. Спасательные работы на месте ЧП завершены. Специлисты не исключают, что дом, построенный в 1988 году, мог получить повреждения во время землетрясений.

Северная Корея вновь отправила воздушные шары с мусором в Южную Корею. Они упали в том числе в Сеуле. В этот раз границу пересекли порядка 600 шаров с обертками, батарейками, бутылками и прочим мусором. Пхеньян заявляет, что делает это в ответ на периодическую отправку в КНДР агитационных листовок.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияза рубежомвидеоЕлизавета Якушева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика