Новости мира: четырехэтажный жилой дом обрушился в Стамбуле

В Стамбуле обрушился четырехэтажный жилой дом. Как сообщают местные власти, погиб один человек, еще восемь пострадали, двое их них находятся в тяжелом состоянии. Спасательные работы на месте ЧП завершены. Специлисты не исключают, что дом, построенный в 1988 году, мог получить повреждения во время землетрясений.

Северная Корея вновь отправила воздушные шары с мусором в Южную Корею. Они упали в том числе в Сеуле. В этот раз границу пересекли порядка 600 шаров с обертками, батарейками, бутылками и прочим мусором. Пхеньян заявляет, что делает это в ответ на периодическую отправку в КНДР агитационных листовок.

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