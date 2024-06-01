Новости регионов: свыше 60 га леса загорелись в Ростовской области

Больше 60 гектаров леса горят в Ростовской области. Пожар тушат свыше 100 пожарных и вертолет Ми-8. Он сбросил уже около 14 тонн воды. Как сообщает губернатор региона Василий Голубев, причиной возгорания мог стать удар молнии. Уточняется, что угрозы для населенных пунктов нет.

Тем временем Карачаево-Черкессия приходит в себя после разрушительных ливней и града, которые обрушились на республику. В результате удара стихии десятки человек получили травмы, шестеро попали в больницу, еще один погиб. Его автомобиль придавило упавшим деревом. По предварительным оценкам, больше всего от непогоды пострадал северо-восток республики.

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