Улицы в ЦАО и ЗАО Москвы перекроют 25 мая

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Новости

21 мая, 07:45

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Новости регионов: новосибирские коммунальщики начали устранять последствия непогоды

Новости регионов: новосибирские коммунальщики начали устранять последствия непогоды

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В Новосибирске коммунальщики ликвидируют последствия сильнейшей грозы. 20 мая в городе прошел мощный ливень и град. Улицы превратились в реки, а ветер сбивал прохожих с ног и срывал крыши с домов. По прогнозам синоптиков, в ближайшее время в регионе установится теплая и сухая погода.

Тем временем в Якутии выпал снег. Замело дома, автомобили, тротуары и проезжую часть. По данным синоптиков, в ближайшее время на юге республики ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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