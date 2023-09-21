Руферы получили от 7 до 15 суток ареста за фотосессию на крыше высотки в Москве

Фото: телеграм-канал SHOT

Таганский суд Москвы арестовал 13 человек на сроки от 7 до 15 суток из-за фотосессии на крыше сталинской высотки на Котельнической набережной. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе суда.

По материалам суда, молодые люди нарушили часть 2 статьи 20.1 ("Мелкое хулиганство") и часть 1 статьи 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции").

Также каждому из руферов суд, помимо ареста, назначил штраф в размере 4 тысяч рублей. Среди злоумышленников также были две девушки.

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали 16 человек, которые залезли на крышу высотного здания на Котельнической набережной в целях видеосъемки. Двое из них попытались скрыться от полицейских, спрыгнув со второго этажа. В результате мужчины получили повреждения и были переданы для медикам, вызванным на место происшествия сотрудниками полиции.

До этого столичная прокуратура сообщала, что около 35 человек незаконно проникли в здание на Котельнической набережной. Таганская межрайонная прокуратура взяла на контроль расследование всех обстоятельств инцидента.

В Москве арестовали 13 руферов, залезших на пик высотки на Котельнической набережной