В Москве 16 человек задержали после незаконного проникновения на крышу высотки

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Правоохранители задержали 16 человек, которые залезли на крышу высотного здания на Котельнической набережной в целях видеосъемки. Они также оказали сопротивление полицейским, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

"Двое из них попытались скрыться от полицейских, спрыгнув со второго этажа. В результате мужчины получили телесные повреждения и были переданы для госпитализации медикам, вызванным на место происшествия сотрудниками полиции", – говорится в сообщении.

Руферов доставили в территориальный отдел полиции для разбирательства. В отношении них правоохранители составили административные материалы.

По данным МВД, молодые люди вскрыли техническое помещение, которое ведет на крышу здания.

Сутками ранее столичная прокуратура сообщала, что около 35 человек незаконно проникли в здание на Котельнической набережной. Несколько из них залезли на пик здания. Таганская межрайонная прокуратура взяла на контроль расследование всех обстоятельств инцидента.

Полиция задержала 14 руферов, которые забрались на здание на Котельнической набережной