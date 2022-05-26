В Москве задержали руферов, которые забрались на колесо обозрения "Солнце столицы" 26 мая

В Москве задержали руферов, которые забрались на колесо обозрения "Солнце столицы" на ВДНХ. Об этом рассказали в компании-операторе. Оказалось, что нарушителей полиции передала охрана.

Ранее стало известно, что четверо молодых людей прыгнули с парашютами с самой высокой точки аттракциона и сняли свой полет на квадракоптер. Теперь меры обеспечения порядка на колесе планируют ужесточить.

История с руферами там происходит не в первый раз. 19 мая полиция уже выезжала по адресу. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.