Рейсовый автобус попал в аварию в столице

В Москве в аварию попал рейсовый автобус. На съезде с Московского на Киевское шоссе он ударил легковой автомобиль в заднюю часть.

На кадрах видно, что пассажиры вышли из салона и теперь стоят на дороге среди потока транспорта. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.