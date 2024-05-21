ГД приняла закон, разрешающий продажу алкоголя в летних кафе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, который разрешает торговлю алкогольными напитками в летних кафе. Об этом пишет ТАСС.

Документ был инициирован группой депутатов от "Единой России". Норму распространят на веранды, помосты, а также "дворики", которые являются неотъемлемой частью стационарного ресторана или кафе.

Принятые поправки предусматривают, что алкоголь можно будет продавать лишь в "сезонных залах обслуживания посетителей", под которыми понимаются временные сооружения или конструкции для сезонного оказания услуг общественного питания. При этом залы должны примыкать к кафе либо находиться на прилегающей территории.

При этом лицензия на торговлю спиртными напитками все еще обязательна, добавили журналисты. Новые нормы могут заработать уже с 1 июня текущего года.

Как указал первый зампред думского комитета по экономической политике Денис Кравченко, за последние годы в ГД обращалось множество владельцев ресторанов, которые сталкивались с конфликтами из-за запрета распития алкоголя в летних залах.



"При этом в Союз рестораторов России входит более 300 000 предприятий общепита, в большинстве из которых присутствуют открытые веранды. Особенно проблема касается наших южных регионов – Крыма и Кубани", – добавил он.

Кравченко заметил, что в ряде регионов, в частности в Москве, точкам питания уже разрешили продажу алкоголя на летних верандах.

При этом, добавили в издании, некоторые нормы розничной продажи спиртных напитков не будут применяться к новым регионам России. Такой режим будет действовать до 1 января 2026 года.

Ранее Владимир Путин подписал закон, который расширяет полномочия регионов в целях борьбы с "наливайками". Так, он дает право регионам РФ самим вводить ограничения на торговлю алкоголем, включая точки общепита в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. До этого они могли ограничивать продажу только крепкого алкоголя.

