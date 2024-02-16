В РФ предложили провести эксперимент по маркировке слабоалкогольных напитков

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Минпромторг РФ предложил провести эксперимент по маркировке слабоалкогольных напитков с 1 июля текущего года по 31 августа следующего года. Соответствующий проект был размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, речь идет об отдельных видах алкогольной продукции с содержанием этилового спирта с крепостью менее 7%. Напитки будут маркировать средствами идентификации.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить несовершеннолетним посещать специализированные алкомаркеты и алкогольные секции магазинов. Политик обратил внимание, что в последние годы федеральные и региональные власти предпринимают усилия, направленные на снижение потребления уровня табака и спиртных напитков в обществе.

Однако он выразил уверенность в том, что предпринятые ограничения частично нарушаются в отношении алкогольных товаров. Это связано с тем, что спиртные напитки, представленные на полках магазинов, визуально доступны всем, объяснил парламентарий.

До этого Госдума приняла закон, который расширяет полномочия регионов в целях борьбы с так называемыми наливайками и ужесточает требования к алкогольной продукции. Теперь регионы смогут вводить дополнительные ограничения на торговлю алкоголем, в том числе в точках общепита в многоквартирных домах.

В свою очередь, диетолог Елена Соломатина напомнила, что алкоголь вредит здоровью, нарушая работу всего организма. От спирта страдает кожа, на лице может образоваться сосудистая сетка. Кроме того, у тех, кто пьет алкогольные напитки, часто бывает ожирение печени, отметила специалист.

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