Кабмин РФ утвердил концепцию сокращения потребления спиртного

Фото: ТАСС/Екатерина Якель

Российское правительство утвердило концепцию сокращения потребления алкоголя до 2030 года. Соответствующий документ направлен на снижение заболеваемости инвалидности и смертности из-за вредной привычки. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба Минздрава России.

"Правительство утвердило концепцию сокращения потребления алкоголя на период до 2030 года. Снижение потребления алкоголя, а также заболеваемости, инвалидности и смертности, связанных с его потреблением, – главные цели концепции", – указано в сообщении.

Кроме того, в ведомстве добавили, комментируя принятую концепцию, что потребление этанола на душу населения в стране к 2030 году должно снизиться до 7,8 литра. В настоящее время, в 2023 году, этот показатель составляет 8,9 литра на каждого россиянина.

"Это позволит значительно улучшить показатели общественного здоровья и главное – повысить качество и продолжительность жизни граждан", – отметили в Минздраве.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина сказала, что употребление алкоголя нарушает работу всего организма. От спиртного страдает кожа, на лице может образоваться сосудистая сетка. Также у тех, кто пьет алкоголь, часто бывает ожирение печени, отметила врач.

Эксперт подчеркнула, что спирт разрушает клетки головного мозга, а это в свою очередь может вызвать психические реакции. Если перестать пить алкоголь, то работа мозга и состояние нервной системы улучшатся, подытожила Соломатина.



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