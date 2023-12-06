В РФ предложили запретить ресторанам выдавать винные карты без просьбы посетителя

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Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил запретить ресторанам предоставлять винную карту вместе с меню. Свое обращение он направил в адрес главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, сообщает RT.

Политолог отметил, что в последнее время федеральные и региональные власти прилагают усилия, чтобы в российском обществе сформировать здоровый образ жизни. Так, уже был введен запрет на реализацию алкоголя через предприятия розничной торговли ночью.

Однако, по его словам, эти ограничения не затронули заведения общепита. Если посетитель придет в ресторан или кафе, то сразу с меню ему предоставят винную карту или меню, в котором есть список алкогольных напитков, отметил Орлов.

Он сказал, что таким образом алкоголь автоматически предлагается гражданам в не всегда подходящее время, а также людям, которые, заходя в ресторан, не задумывались о покупке алкоголя.

В связи с этим он попросил рассмотреть вопрос внесения изменений в нормативно-правовые акты в части введения нового регламента работы заведений общепита. Политолог предложил предоставлять винную карту посетителю только после того, как он сам об этом попросит.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что алкоголь вредит здоровью, нарушая работу всего организма. Кроме того, страдает кожа, на лице может образоваться сосудистая сетка. Также у тех, кто употребляет спиртные напитки, часто бывает ожирение печени, отметила специалист.

Врач добавила, что алкоголь разрушает клетки головного мозга, что может вызвать психические реакции. Если перестать пить спиртное, то работа мозга и состояние нервной системы улучшатся, резюмировала она.

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