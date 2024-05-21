Собянин: в "Зарядье" пройдет форум будущего БРИКС "Облачный город"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Форум будущего БРИКС "Облачный город" пройдет в парке "Зарядье" 18–19 сентября. В нем примут участие более 30 стран объединения, Ближнего Востока, Азии, Латинской Америки, Африки и СНГ, сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.



"Приглашаем представителей органов власти, руководителей бизнеса, научного сообщества и лидеров мнений", – отметил он.

Ключевой темой этого года станут "Инновации в облачных городах: будущее мегаполисов БРИКС". В рамках форума эксперты будут обсуждать концепцию умного города, финтех, ретейл и энергетику.

Также в "Зарядье" состоится выставка, посвященная городам будущего. На ней столичные компании представят новейшие технологии. Гости смогут увидеть Индекс технологического и пространственного развития мировых городов – Urban Innovation Environment Index 2024. Кроме того, в рамках форума пройдет церемония вручения Всемирной премии инноваций – World Innovation Award, добавил мэр столицы.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что БРИКС рассматривает вариант создания платформы, которая объединит финансовые системы государств-участников. По его словам, также обсуждается возможность объединить национальные системы передачи финансовых сообщений. Рябков уточнил, что специальный канал для обмена информацией между центробанками стран БРИКС уже был создан.

