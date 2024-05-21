Лавров заявил, что США осознанно вредят странам санкциями против авиаотрасли

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Сергей Лавров высказался о санкциях США против авиаотрасли разных государств. Его слова стали комментарием по поводу крушения самолета президента Ирана Эбрахима Раиси.

Министр подчеркнул, что за счет введения подобных ограничений Штаты осознанно вредят другим государствам. Он связал это с тем, что страны не получают запчасти для произведенной в США техники, в том числе авиационной.

"Речь о сознательном нанесении ущерба простым гражданам, которые пользуются транспортными средствами, и, когда не поставляются запчасти, это напрямую связано с понижением уровня безопасности", – цитирует главу дипломатического ведомства ТАСС.

Кроме того, Лавров отметил, что на фоне действия соответствующих санкций США российская сторона ведет активную работу над импротозамещением в авиаотрасли.

О падении вертолета иранского лидера стало известно 19 мая. Спасателям удалось обнаружить полностью сгоревший борт только утром следующего дня.

Погибшими в результате происшествия были признаны не менее восьми человек, среди которых и сам президент. В их числе также оказался министр иностранных дел Ирана. В связи с произошедшим в стране был объявлен пятидневный траур, похороны Раиси состоятся 23 мая в Мешхеде. Выборы нового главы государства было решено назначить на 28 июня.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не будет присутствовать на похоронах Эбрахима Раиси. Он уточнил, что это мероприятие не предполагает международного участия.