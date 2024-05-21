Госдума приняла закон о лимите на банковские переводы без открытия счета

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Госдума одобрила во втором и третьем чтениях закон о введении лимита в 100 тысяч рублей на разовые банковские переводы россиян без открытия счета при упрощенной идентификации.

Такая мера была введена для сокращения возможного отмывания преступных средств и финансирования терроризма. На данный момент при переводах на сумму более 15 тысяч рублей проводится упрощенная идентификация клиента-физлица, для которой нужно лишь представить банку паспортные данные. При этом максимальная сумма подобных транзакций не ограничена.

Изменения будут внесены в статью 7 закона "О противодействии отмыванию преступных доходов" и в статью 10 закона "О национальной платежной системе". Закон должен вступить в силу через год после его официального опубликования.

Ранее ЦБ РФ сообщил, что с 1 мая россияне смогут совершать переводы между своими счетами до 30 миллионов рублей в месяц без комиссии. Это можно будет сделать по номеру счета через мобильные приложения, на сайте банка или по номеру телефона. Регулятор отметил, что такие изменения повлияют на развитие конкуренции и повышение качества банковских продуктов. Кроме того, благодаря новым правилам уменьшатся операционные риски в банках.

