Песков заявил, что спецслужбы РФ следят за военной программой США в космосе

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Российские спецслужбы выполняют свою работу и следят за военной программой США в космосе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об информированности Москвы о военной программе Штатов в космическом пространстве.

Политик попросил обратить внимание на то, что России пока не удалось выйти на принятие соответствующей резолюции по космосу. Он сказал, что страна выступала с комплексным решением по поводу проблемы милитаризации космоса, за полный отказ от размещения там оружия. Песков рекомендовал посмотреть список тех, кто проголосовал против этого.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что милитаризация космоса со стороны Запада потребует анализа и ответных мер от России. Он подчеркнул, что российская сторона при этом останется приверженной своим обязательствам в космосе в соответствии с международным правом.

До этого Небензя сказал, что Россия готова подписать договоренность о всеобъемлющем запрете на размещение любого оружия в космосе, однако Соединенные Штаты не хотят отказываться от его милитаризации. Своей резолюцией о неразмещении ядерного оружия в космосе США хотели очернить РФ, прокомментировал он.