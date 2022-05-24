"Московский патруль": суд вынес приговор стримерам, которые издевались над женщиной с ОВЗ

В Измайловском районном суде столицы вынесли приговор стримерам, которые издевались над женщиной с ограниченными возможностями здоровья.

Уточняется, что молодые люди распылили ей в лицо перцовый баллончик и транслировали происходящее в сеть. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.