Суд в Петербурге приговорил физика Маслова к 14 годам колонии за госизмену

Фото: телеграм-канал "Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга"

Санкт-Петербургский городской суд признал физика Анатолия Маслова виновным в госизмене и приговорил его к 14 годам колонии строго режима. Об этом сообщается в телеграм-канале объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

"Дело слушалось в закрытом режиме в связи с наличием грифа "Совершенно секретно", – говорится в сообщении.

Помимо лишения свободы, Маслова ограничили в праве заниматься деятельностью с доступом к гостайне на два года.

Ранее ученый из Томска Александр Луканин получил 7,5 года лишения свободы по уголовному делу о госизмене. Ему предъявили обвинение в передаче Китаю секретных российских разработок, связанных с альтернативными источниками питания.

