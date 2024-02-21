Суд в Москве арестовал обвиняемого в госизмене россиянина

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В Москве арестовали подозреваемого в госизмене россиянина. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале судов общей юрисдикции Москвы

"Постановлением Мещанского районного суда Мартынову Н. О. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца – до 19 апреля. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ ("Государственная измена")", – говорится в публикации.

Ранее ФСБ РФ пресекла попытку госизмены со стороны жителя Ростова-на-Дону. По данным спецслужб, мужчина пытался войти в контакт с дипломатическими ведомствами недружественных стран, чтобы консультировать их в работе против России.

В итоге гражданин РФ получил от ФСБ предостережение о недопустимости подобных действий. Если житель Ростова-на-Дону не исполнит требования службы, он будет привлечен к ответственности.



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