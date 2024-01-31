Жительницу Хабаровского края приговорили к 8 годам колонии за отправку денег ВСУ

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Хабаровский краевой суд приговорил к восьми годам лишения свободы местную жительницу по статье о госизмене за то, что она отправляла деньги украинским солдатам. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на региональное управление ФСБ.

По данным издания, женщина, являясь сторонницей "деструктивных общественных объединений антироссийской направленности", в 2023 году переводила личные средства ВСУ, которые шли на покупку боеприпасов, оружия, обмундирования.

В ведомстве не уточнили причины, по которым женщина пошла на это. Однако там считают, что она действовала "по мотивам политической ненависти и вражды". Отбывать наказание хабаровчанка будет в колонии общего режима.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Ростове-на-Дону двух россиян, передававших данные о подразделениях ВС РФ украинской стороне. По версии следствия, они по своей инициативе установили контакт с представителем украинских спецслужб.

До этого сотрудниками ФСБ за государственную измену был задержан житель Тюменской области. Он тоже финансировал ВСУ.

ФСБ уличила жителей Московского региона в переводах денежных средств украинскому фонду