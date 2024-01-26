ФСБ задержала двух россиян за передачу Киеву данных о частях ВС РФ

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Сотрудники ФСБ задержали в Ростове-на-Дону двух россиян, передававших данные о подразделениях Вооруженных сил РФ украинской стороне, сообщает ТАСС.

Их подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ ("Государственная измена").

По версии следствия, они по своей инициативе установили контакт с представителем украинских спецслужб, пообещав собирать и передавать информацию о подразделениях ВС России, участвующих в СВО.

Ранее сотрудники ФСБ задержали жителя Тюменской области за госизмену. Как рассказали в ведомстве, он переводил деньги Вооруженным силам Украины (ВСУ). В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье "Госизмена". В ФСБ добавили, что за подобное преступление человека могут арестовать на пожизненный срок.

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