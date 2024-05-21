Новым главой Судебного департамента Верховного суда стал Владислав Иванов

Фото: телеграм-канал "Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области"

Новым главой Судебного департамента при Верховном суде РФ избрали бывшего председателя Арбитражного суда Западно-Сибирского округа Владислава Иванова. Об этом сообщает "Интерфакс".

Его кандидатура была поддержана в ходе голосования.

"(Владислав Иванович. – Прим. ред.), вы получили согласие Совета судей на занятие такой важной ответственной должности", – сказал председатель Совета Виктор Момотов.

На новом посту Иванов начнет работать после подписания приказа главой Верховного суда РФ Ириной Подносовой.

9 апреля Владимир Путин направил на рассмотрение в Совфед РФ кандидатуру Подносовой для назначения ее на должность нового председателя суда. До этого Подносова находилась на должности председателя Судебной коллегии по экономическим спорам.

17 апреля Совет Федерации назначил Подносову председателем Верховного суда РФ. Решение приняли единогласно на пленарном заседании палаты. Подносова стала первой женщиной на этой должности.

