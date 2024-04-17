Совфед назначил Ирину Подносову председателем Верховного суда РФ

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

Совет Федерации назначил Ирину Подносову председателем Верховного суда РФ. Решение приняли единогласно на пленарном заседании палаты. Подносова стала первой женщиной на этой должности.

Говоря о перспективах развития судебной системы, новый председатель Верховного суда РФ упомянула развитие апелляционных и кассационных судов, а также открытость и доступность правосудия.

По ее словам, идет также развитие судебной системы на новых территориях. В частности, назначено уже 500 судей. Также Подносова сообщила, что Верховный суд уделяет большое внимание защите прав детей, участников СВО и их семей, трудовых и пенсионных прав.

Подносова добавила, что положительно относится к переезду суда в Санкт-Петербург. Она напомнила, что закон 2014 года определил место постоянного нахождения Верховного суда именно в этом городе.

9 апреля Владимир Путин направил на рассмотрение в Совфед РФ кандидатуру замглавы Верховного суда РФ Ирины Подносовой для назначения ее на должность нового председателя суда. До этого она находилась на должности председателя Судебной коллегии по экономическим спорам.

ВККС России прекратила полномочия экс-председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева в связи с его смертью. Возглавлявший орган 34 года скончался 23 февраля в возрасте 80 лет. Причиной смерти стала болезнь.