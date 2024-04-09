Путин внес в Совфед кандидатуру Подносовой на пост главы Верховного суда РФ

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Владимир Путин направил на рассмотрение в Совфед РФ кандидатуру замглавы Верховного суда (ВС) РФ Ирины Подносовой для назначения ее на должность нового председателя суда. Об этом рассказал в своем телеграм-канале глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Как он утверждает, назначение даты рассмотрения кандидатур на должность главы СФ еще не определено. По закону, Совфед обсуждает на заседании этот вопрос не более 14 дней с момента получения представления от президента РФ. Ближайшее собрание ведомства запланировано на 17 апреля.

Сейчас Подносова находится на должности председателя Судебной коллегии по экономическим спорам.

1 марта ВККС России объявила об открытии конкурса на замещение должности председателя Верховного суда страны. Претенденты могли подать заявки до 22 марта. За день до этого ВККС прекратила полномочия возглавлявшего эту должность 34 года Вячеслава Лебедева из-за того, что 23 февраля в возрасте 80 лет он скончался. Причиной смерти стала болезнь.

До назначения нового главы Верховного суда РФ должность занимал первый заместитель Петр Серков. ВККС между тем единогласно рекомендовала Ирину Подносову на пост председателя суда.