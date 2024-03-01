ВККС объявила конкурс на должность председателя Верховного суда РФ

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Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России объявила об открытии конкурса на замещение должности председателя Верховного суда страны, сообщает ТАСС.

Претенденты могут подать заявки до 22 марта текущего года. Накануне ВККС прекратила полномочия председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева в связи с его смертью.

Возглавлявший эту должность 34 года Лебедев скончался 23 февраля в возрасте 80 лет. Причиной смерти стала болезнь. До назначения нового главы Верховного суда РФ должность будет занимать первый заместитель Петр Серков.

В 1989 году Лебедев возглавил Верховный суд РСФСР. Позднее он несколько раз переназначался на эту должность. В 2014 году Лебедев стал председателем нового Верховного суда РФ, который был образован путем слияния Верховного суда и Высшего Арбитражного суда страны.

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