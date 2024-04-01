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Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) единогласно рекомендовала Ирину Подносову на должность председателя Верховного суда РФ, сообщает ТАСС.

Подносова родилась 29 октября 1953 года в Пскове. Она окончила юридический факультет Ленинградского государственного университета имени А. А. Жданова.

В 2018 года ее назначили на должность председателя Второго апелляционного суда общей юрисдикции. В июле 2020 года Совет Федерации назначил Подносову заместителем председателя Верховного Суда РФ – председателем Судебной коллегии по экономическим спорам.

1 марта ВККС России объявила об открытии конкурса на замещение должности председателя Верховного суда страны. Претенденты могли подать заявки до 22 марта текущего года. За день до этого ВККС прекратила полномочия председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева в связи с его смертью.

Возглавлявший эту должность 34 года Лебедев скончался 23 февраля в возрасте 80 лет. Причиной смерти стала болезнь. До назначения нового главы Верховного суда РФ должность занимал первый заместитель Петр Серков.