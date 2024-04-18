Совфед опубликовал постановление о назначении Подносовой главой Верховного суда

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Совет Федерации опубликовал постановление о назначении Ирины Подносовой на должность главы Верховного суда РФ.

Согласно документу, подписанному председателем СФ Валентиной Матвиенко, постановление вступило в силу 17 апреля 2024 года.

Накануне Совет Федерации назначил Подносову председателем Верховного суда РФ. Решение приняли единогласно на пленарном заседании палаты. Подносова стала первой женщиной на этой должности.

9 апреля Владимир Путин направил на рассмотрение в Совфед РФ ее кандидатуру. До этого Подносова находилась на должности председателя Судебной коллегии по экономическим спорам.

ВККС России прекратила полномочия экс-председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева в связи с его смертью. Возглавлявший орган 34 года скончался 23 февраля в возрасте 80 лет. Причиной смерти стала болезнь.

