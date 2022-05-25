"Московский патруль": столичная конная полиция усилила режим с началом летнего сезона

Весной и летом в столице в усиленном режиме работает конная полиция. Прежде чем выйти на патрулирование, лошадь проходит тщательную подготовку.

Кавалеристы учат животных не бояться толпы и громких звуков. Люди же реагируют на конную полицию по-разному: кто-то подходит, чтобы просто погладить животное, некоторые хотят угостить лошадь чем-то съедобным.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



