Путин представит коллегии МЧС нового министра Куренкова 25 мая

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин лично представит коллегии МЧС нового министра Александра Куренкова, передает РИА Новости.

"Мы ожидаем, что сегодня (25 мая. – Прим. ред.) Путин прибудет в здание центра управления в кризисных ситуациях МЧС и представит членам коллегии МЧС нового министра", – заявил представитель Кремля.

Владимир Путин внес кандидатуру Куренкова на должность главы МЧС на рассмотрение Совфеда 23 мая. Ранее Александр Куренков работал на посту заместителя директора Росгвардии, а также служил в ФСБ и ФСО.

В среду, 25 мая, Совет Федерации на пленарном заседании единогласно поддержал выдвинутую Путиным кандидатуру генерал-майора Куренкова на должность главы МЧС РФ.

Предыдущий руководитель ведомства, Евгений Зиничев, погиб в сентябре 2021 года, пытаясь спасти режиссера Александра Мельника на межведомственных учениях в Норильске. Президент РФ присвоил ему звание Героя России посмертно.